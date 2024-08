Escl. Carrozzieri: «Brunori? Non gli credo. Non potendo andare in A è rimasto»

«Brunori? Non credo alle sue parole. È rimasto solo perché non ha avuto richieste dalla massima serie. Questo è il mio punto di vista. Se avessi fatto parte dell’organico della passata stagione non lo avrei accettato come compagno. Non essendoci stata la possibilità concreta di giocare in Serie A, ha deciso di restare. La Società poi chiaramente prende le sue decisioni. Alla luce di questo e delle dichiarazioni rilasciate dopo i play-off, io non lo avrei accettato». Questo il pensiero ai microfoni di ilovepalermocalcio.com dell’ex difensore del Palermo Moris Carrozzieri in merito alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dall’attaccante rosanero Matteo Brunori.

Che idea si è fatto del nuovo Palermo?

«È ancora in fase di costruzione, si stanno gettando le fondamenta. Non vedo ad oggi un Palermo predisposto a vincere il campionato. Dionisi come allenatore mi piace e spero possa far bene».