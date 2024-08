Palermo, Di Bartolo: «Ho trovato un gruppo unito. Gomis e Desplanches importanti per la mia scelta»

Intervistato dal sito ufficiale del Palermo, il portiere rosanero Francesco Di Bartolo ha parlato in merito al suo arrivo in rosanero.

«Il City Football Group è uno dei gruppi più importanti al mondo, io arrivando dal Lommel ho avuto già la possibilità di sperimentare la filosofia che c’è dietro questo grande gruppo e posso dire di essere veramente contento di continuare la mia esperienza in questo gruppo. L’anno scorso ho affrontato da avversari i miei nuovi compagni. Questo gruppo mi dà l’idea di essere unito e compatto, anche il mister mi ha fatto un’ottima impressione. Sebastiano e Alfred sono stati importanti nella mia scelta. Aver la fortuna di allenarmi con unj portiere di esperienza come Alfred e un ragazzo di talento come Sebastiano può darmi una mano».