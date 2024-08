Palermo, Di Bartolo: «Da figlio di un palermitano sono onorato di vestire questa maglia»

Intervistato dal sito ufficiale del Palermo, il portiere rosanero Francesco Di Bartolo ha parlato in merito al suo arrivo in rosanero.

«Le prime emozioni da calciatore del Palermo sono molto positive. Sono molto contento di essere arrivato in uno dei club più prestigiosi del panorama italiano. Da figlio di un palermitano sono contento e onorato di vestire questa maglia. Dispiace per l’infortunio ma grazie allo staff sto lavorando per rientrare il prima possibile. Mio papà è originario di Palermo, mio nonno di Agrigento. Sono entrambi tifosissimi del Palermo. Per me rappresentare la mia famiglia all’interno del Palermo è un orgoglio. Da piccolo con papà e nonno guardavamo spessissimo le partite del Palermo e si percepiva già il calore e il sostegno dei tifosi, è qualcosa di fondamentale per la squadra. Saranno un incentivo in più per fare una grande stagione»