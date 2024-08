Sampdoria, Pirlo: «Noi favoriti? Ce la giocheremo fino alla fine. Palermo, Pisa e Cremonese stanno facendo mercato»

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” ha riportato un’intervista al tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo .

Ecco le sue parole:

Ha la sensazione che iniziate a fare paura? «Eh sì. Le altre squadre si stanno attaccando a tante cose perché iniziano a preoccuparsi… Avevano paura l’anno scorso e quest’anno vedendo la campagna acquisti ancora di più. Il bello del calcio è avere tutti contro per poi potere gioire solo noi alla fine, quando giochi contro tutto e tutti devi unirti ancora di più. Solo insieme si può uscire dalle situazioni difficili, come abbiamo fatto l’anno scorso e solo insieme si ottengono i risultati».

Samp tra le favorite? «Ce la giocheremo fino alla fine. Palermo, Pisa e Cremonese stanno facendo mercato, le tre retrocesse hanno in rosa gente da A. E noi saremo lì a lottare, non possiamo permetterci di non lottare e di non avere il sogno di competere per tornare in A».