Tuttosport: “Cosenza, ciao Tutino! Prime due giornate senza copertura televisiva in serie B?”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla serie B tra mercato e caos diritti tv.

Non ci sono estati tranquille per la Serie B. Dopo l’esposto del Brescia contro la Sampdoria, che continua a operare sul mercato, arriva un deferimento per il Cosenza, con il rischio di una penalizzazione di punti. Il club è stato deferito al Tribunale Federale Nazionale per il mancato versamento di ritenute Irpef e contributi Inps. Il Cosenza si dice fiducioso di chiarire la propria posizione, ma i tifosi temono un’altra stagione difficile, con un possibile -2 in classifica.

Repubblica: “Serie B al buio, ancora niente accordo sui diritti tv”

Trasferimenti e Trattative

Cosenza:

Gennaro Tutino: Lascerà il club per la Sampdoria, dove oggi farà le visite mediche e indosserà la maglia numero 10.

José Mauri: L’ex milanista firmerà un contratto annuale con opzione per la stagione successiva.

Spezia:

Duccio Degli Innocenti: Il difensore arriverà in prestito dall’Empoli.

Cremonese:

Giovanni Stroppa: Ribadisce che la squadra è completa, ma si cerca ancora un centrocampista (Salvatore Esposito dello Spezia) e una prima punta (Marco Nasti del Milan).

Pisa:

Alexander Knaster: Il patron esprime malcontento per la mancanza di strutture, ma il mercato continua con l’obiettivo di riavere Mattia Valoti e Gianluca Lapadula.

Cittadella:

Stefano Rabbi: Arriva dalla Spal per sostituire Pittarello, passato allo Spezia. Interesse per Marco Ravasio della Lucchese, possibile scambio con Andrea Magrassi.

Carrarese:

Leonardo Cerri: Attaccante della Juventus Next Gen, vicino all’accordo.

Cesena:

Mirko Antonucci: Passa dallo Spezia al Cesena.

Filippo Delli Carri: Difensore del Padova, in cambio potrebbero andare Matteo Piacentini o Luigi Silvestri.

Brescia:

Ernesto Torregrossa e Marco Olivieri: Possibili arrivi, con l’uscita di Flavio Bianchi verso il Pescara.

Altre Notizie

La questione dei diritti TV per il campionato di Serie B è ancora irrisolta, e c’è il rischio che i primi due turni non abbiano copertura live.