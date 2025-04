“Abbiamo ricevuto la visita di mister Allegri”: SI È FATTO VEDERE AL CENTRO SPORTIVO | Prende le misure per la nuova stagione

Bomba improvvisa su Max Allegri, beccato nel centro sportivo del club per studiare in vista della prossima stagione: segnali molto chiari.

Sono tanti gli allenatori liberi e che in vista della prossima stagione sono a caccia di una nuova occasione per la panchina. Uno dei profili principali che si trova in questa situazione è senza dubbio Max Allegri. Dopo l’addio alla Juventus dello scorso anno, arrivato non proprio in maniera positiva dal punto di vista dei rapporti, il tecnico livornese è pronto a tornare in pista.

In realtà già dalla scorsa estate e durante la stagione in corso il suo nome è stato accostato a diversi club. Come abbiamo potuto vedere però alla fine non se n’è fatto nulla, e il sei volte campione d’Italia è rimasto svincolato. In vista del prossimo anno però le cose andranno diversamente.

Ancora una volta infatti i rumors e le indiscrezioni sono diverse, ma a rendere davvero molto realistico il tutto è arrivata una notizia freschissima. A conferma di ciò infatti c’è stata la sua clamorosa visita nella sede del club, che lo proietta già all’annata che verrà.

Ritorno imminente per Max Allegri

Nei giorni scorsi Allegri ha fatto visita nel centro sportivo del Parma. Non si è trattato però di un incontro per parlare del suo futuro, ma di un semplice ricevimento di cortesia, spiegato proprio dalla stessa società con un comunicato ufficiale.

”Una visita di cortesia, amichevole e molto gradita questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio: ad assistere all’allenamento della Prima Squadra Maschile era presente Massimiliano Allegri. L’allenatore, accompagnato dal CEO Federico Cherubini, ha assistito all’intera seduta della squadra di Cristian Chivu, con il quale a fine allenamento si è intrattenuto per un saluto insieme allo staff tecnico. Durante la mattina a Collecchio, Allegri ha visitato per la prima volta la struttura sportiva e l’headquarter gialloblu”.

Futuro deciso per il tecnico

Questo incontro ha significato un chiaro segnale per tifosi e addetti ai lavori del ritorno imminente di Massimiliano Allegri in panchina. Non a Parma ovviamente.

Sono tante le indiscrezioni per il suo futuro al momento, anche se la più calda resta sempre quella riguardante il Milan. Staremo a vedere come andranno le cose e se il tecnico toscano tornerà nel giro il prossimo anno.