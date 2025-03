Pagliuca: «Salvezza non ancora raggiunta, ma vogliamo continuare a sognare»

Guido Pagliuca è senza dubbio una delle grandi rivelazioni del campionato di Serie B. A Castellammare sta vivendo un biennio magico: prima la promozione diretta dalla Serie C senza passare dai playoff, ora una salvezza che sembra ormai vicina e un sogno playoff che prende forma. Ma il tecnico della Juve Stabia mantiene i piedi per terra e in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb ha parlato del suo percorso, delle ambizioni della squadra e del suo futuro.

«Virtualmente non siamo ancora salvi, è un obiettivo importantissimo per tutti noi e festeggeremo soltanto quando ci sarà la matematica» ha dichiarato, evidenziando come il focus della squadra sia sul miglioramento continuo: «Noi dobbiamo concentrarci sul lavoro individuale per crescere nei singoli e nel collettivo. Una prestazione fatta bene va oltre la salvezza o i playoff: il nostro obiettivo è dare sempre il massimo».

Sul mercato di gennaio, Pagliuca ha risposto con grande diplomazia, mostrando soddisfazione per la rosa attuale: «Sono felicissimo di tutti i ragazzi che ho a disposizione e delle scelte che abbiamo fatto. La certezza è che, assieme al direttore sportivo, ci siamo concentrati prima sull’uomo e poi sul calciatore. I valori morali fanno la differenza».

Riguardo alla sua figura, spesso descritta come quella di un motivatore vulcanico, il tecnico ha preferito dare merito ai suoi giocatori: «Ringrazio i ragazzi per le belle parole. Penso di essere l’ultima rotella dell’ingranaggio. Prima ci sono i calciatori, che scendono in campo e fanno la differenza. Voglio menzionare la società, la dirigenza e il mio staff: attraverso studio ed esercitazioni cerchiamo di fornire gli strumenti giusti ai ragazzi».

Tra i momenti più emozionanti della stagione, il derby vinto all’Arechi contro la Salernitana spicca su tutti. «Quella vittoria ci ha permesso di vivere una serata speciale. Il rientro in città ci ha regalato emozioni forti e l’empatia con la gente è un valore aggiunto. Il derby di ritorno? Sarà difficile, ma dopo Cesena inizieremo a prepararlo».

Sulle dinamiche della Serie B e la lotta promozione, Pagliuca ha le idee chiare: «Il Sassuolo è ovviamente la favorita per il salto diretto di categoria, ormai il vantaggio è importante. Per il resto tutto è in bilico, per la seconda posizione sarà un bel duello tra Pisa e Spezia. La Juve Stabia nei playoff? Non mi sono posto il problema, ora dobbiamo fare i punti che ci mancano per salvarci».

Il tecnico ha poi rivolto parole di stima ai suoi giocatori, molti dei quali si stanno mettendo in luce attirando l’attenzione di club di categoria superiore. «Dipende dalle ambizioni personali, ma anche da come concluderanno questo campionato. Ora il focus deve essere su questo finale di stagione. Le cose devono essere sempre fatte con piacere».

Pagliuca ha anche speso parole di elogio per il pubblico stabiese: «La nostra gente è speciale e ha permesso a tutti i calciatori di sentirsi apprezzati per l’impegno che si mette sul campo. In cambio, abbiamo sempre onorato la maglia al di là dei risultati».

Un pensiero anche su Federico Zuccon, ex Juve Stabia ora alla Salernitana: «È un giocatore forte, di impressionante disponibilità. Ha trovato poco spazio qui, mi è dispiaciuto cederlo, ma aiuterà tantissimo la Salernitana».

Infine, sulla Serie C e sulle sfide al vertice nei tre gironi: «L’Avellino ha una rosa “illegale”, bisogna fare i complimenti alla società per gli investimenti. Nel girone B, la sfida al vertice è molto equilibrata. Peccato che un campionato così bello sia stato condizionato da tutte le vicende extracampo».

E sul suo futuro? Pagliuca resta concentrato sul presente: «Il focus è sulla prossima gara, che sarà durissima. Io devo aiutare i ragazzi sul campo, pensando esclusivamente al Cesena».