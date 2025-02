Pagliuca presenta Juve Stabia-Bari: «Mercato? Fortunatamente è finito»

Alla vigilia della sfida tra Juve Stabia e Bari, è intervenuto il tecnico delle vespe Pagliuca:

«Non mi aspetto un Bari attendista; ormai tutte le squadre vogliono fare punti pesanti quindi guardano da subito al risultato, senza approcciare in modo prudente le gare. Non conterà sapere già gli altri risultati. Dovremo essere concentrati solo sul nostro campo; neanche facciamo caso spesso a quelli che sono i risultati delle altre gare. Pensiamo al nostro cammino, con tanta soddisfazione per quello che stiamo facendo, ma toccando con mano le caratteristiche che non devono mai mancare: stare attaccati alla gara per tutta la partita in tutti i nostri effettivi. Domani c’è la necessità di tutto il nostro pubblico, non solo della Curva Sud. Episodi arbitrali di Reggio Emilia? Preferisco non parlarne ma so bene quanto ci siamo portati dietro quello che è successo. Andreoni e Fortini sono rientrati nei giorni scorsi, vedremo se aggregarli alla panchina. Dubickas e Louati arrivano dalla C, lo sappiamo, ma hanno buone qualità. Loro, come tutti i nuovi, prima incamerano il nostro modo di fare, in campo e fuori, prima saranno pienamente utili alla Juve Stabia. Sgarbi sta crescendo dopo un periodo di scarsa attività. Il mercato fortunatamente è terminato. Non sono mancate le richieste per tanti calciatori. Ora, soprattutto per chi le ha avute ed è rimasto, è il momento di far fruttare l’interesse ricevuto dando il massimo per la Juve Stabia confermando qui le proprie qualità».