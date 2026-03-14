Padova, Andreoletti dopo il ko col Catanzaro: «La B ci insegna che puoi fare punti e perdere punti con tutti.»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Catanzaro, l’allenatore del Padova Matteo Andreoletti ha analizzato la gara in conferenza stampa, soffermandosi sulla prestazione della squadra e sul momento della stagione.

Il tecnico biancoscudato ha difeso l’impegno dei suoi giocatori nonostante il risultato negativo: «Ci tenevamo a fare risultato. Non ho niente da recriminare ai ragazzi, siamo andati sotto alla prima mezza occasione. Possiamo fare meglio nella parte tecnica e lavoreremo per quello. Abbiamo un obiettivo ben in testa da quando siamo partiti da luglio. Però il margine di errore rimane sempre meno».

Andreoletti ha poi sottolineato le difficoltà incontrate nella ripresa, quando gli avversari hanno preso il controllo della partita: «Sono partiti meglio loro nella ripresa e noi siamo rimasti a guardare».


Infine, l’allenatore del Padova ha ribadito la consapevolezza della squadra riguardo alle insidie del campionato: «La Serie B ci insegna che puoi fare punti e perdere punti con tutti. Affronteremo squadre forti ma siamo uniti e ci rimbocchiamo le maniche per fare più punti possibili».

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