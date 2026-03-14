Catanzaro, Aquilani dopo il successo a Padova: «Tre punti meritati»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
aquilani catanzaro

Dopo la vittoria per 3-1 sul campo del Padova, l’allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani ha commentato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa, analizzando sia gli aspetti positivi sia quelli da migliorare.

Il tecnico giallorosso ha sottolineato le difficoltà iniziali della gara prima della crescita mostrata dai suoi: «Sapevamo che questa partita non era assolutamente semplice. Abbiamo iniziato con qualche difficoltà ma nel corso del match siamo cresciuti e la vittoria è davvero meritata».


Aquilani ha poi espresso un po’ di rammarico per il gol incassato: «Sono un po’ amareggiato per il gol subito perché ci tenevamo a chiudere senza subire gol. Veniamo da tre partite che oltre ai punti portati a casa però ci hanno dato anche dei spunti negativi su cui lavorare come i gol subiti».

Il tecnico ha evidenziato come il lavoro quotidiano della squadra stia comunque dando segnali positivi: «Anche oggi si poteva evitare questo gol ma bisogna continuare a lavorare su questi aspetti. Sono arrivato con queste idee in testa quest’estate e giorno dopo giorno in allenamento ci abbiamo sempre lavorato, si vede il progresso e il lavoro svolto in settimana. Credo davvero che si vede in campo il nostro lavoro».

Infine, Aquilani ha dedicato un pensiero a Iemmello, protagonista della partita: «Per noi Iemmello è il giocatore simbolo. È un ragazzo che si sta impegnando molto e visto che vive di gol questa giornata è davvero importante per lui».

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