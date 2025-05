Osti: «Playoff traguardo minimo. Dispiace per Vasic e Gardini»

Dopo la vittoria per 2-0 sul Frosinone che ha garantito al Palermo l’aritmetica qualificazione ai playoff, il direttore sportivo Carlo Osti ha commentato la gara ai microfoni ufficiali del club, soffermandosi sia sugli aspetti sportivi sia sul clima attorno alla squadra.

«È una serata molto positiva – ha dichiarato –. Il Palermo ha raggiunto il traguardo minimo che si era prefissato: l’accesso ai playoff. Ora avremo un’altra partita per cercare di migliorare la posizione, ma siamo soddisfatti della prestazione».

Osti ha voluto sottolineare l’atteggiamento della squadra, apparsa solida e determinata nonostante il clima teso al Renzo Barbera: «Non era facile giocare in un contesto simile. La squadra ha dimostrato forza, coraggio e lucidità. In passato ci è mancata concentrazione, oggi invece abbiamo mantenuto la calma e gestito bene la partita».

Un passaggio importante è stato dedicato alla contestazione rivolta a Aljosa Vasic: «Mi è dispiaciuto molto per quello che è successo. Vasic è un bravo ragazzo, un professionista serio che si allena con intensità ogni giorno. Non merita un simile accanimento, e noi siamo dalla sua parte».

Parole di rammarico anche per Giovanni Gardini, altro bersaglio delle proteste sugli spalti: «Mi spiace anche per lui, da un punto di vista personale. È un amico, non credo meriti una contestazione così aspra».

Guardando al futuro prossimo, Osti ha ribadito l’importanza della vittoria anche in chiave psicologica: «Le vittorie aiutano a recuperare energie fisiche e mentali. Servono per dare morale, autostima e affrontare la prossima sfida con positività. Ora testa alla Carrarese».