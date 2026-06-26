Palermo, per la A serve di più. Osti: «Il 4-2-3-1 è il sistema giusto. Hernani ed Estevez vicini, per Luvumbo trattiamo col Cagliari»

Il nuovo Palermo nascerà dal mercato, ma anche da una precisa evoluzione tattica. Nell’intervista rilasciata a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti spiega come il passaggio al 4-2-3-1 non rappresenti una rivoluzione, ma un’evoluzione condivisa con Filippo Inzaghi. Nel corso dell’intervista concessa a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, il dirigente rosanero fa anche il punto sui primi obiettivi di mercato, confermando la vicinanza di Hernani ed Estevez e i contatti in corso con il Cagliari per Luvumbo.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo sta costruendo una squadra funzionale alle idee del proprio allenatore, con particolare attenzione agli esterni offensivi e al trequartista, elementi ritenuti fondamentali nel nuovo sistema di gioco.





Dunque, la palla passa al mercato. Quanto inciderà il cambio di modulo?

«Il cambio di modulo non comporta una rivoluzione totale. Molti calciatori che abbiamo già in rosa possono interpretare i ruoli del 4-2-3-1. Penso a Pierozzi e Augello, che nel corso della loro carriera hanno già giocato in una linea a quattro. Il vero cambiamento riguarda soprattutto la fase offensiva: se giochi con il 4-2-3-1 hai bisogno di esterni offensivi che sappiano saltare l’uomo, creare superiorità numerica e incidere nell’uno contro uno. Inoltre serve un trequartista capace di legare il gioco. Inzaghi è convinto di questa evoluzione tattica, ne abbiamo parlato molte volte. Non è una scelta improvvisata. È un sistema che sente suo, che ha già utilizzato con successo in passato e che ritiene adatto anche per il prossimo Palermo».

Hernani, Estevez, Luvumbo: possono essere questi i primi rinforzi?

«I primi due sono molto vicini. Per quanto riguarda Luvumbo stiamo parlando col Cagliari».

Le parole di Carlo Osti, raccolte da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, confermano la strategia del Palermo in vista della nuova stagione: una squadra costruita attorno al 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi e rinforzata con profili in grado di aumentare qualità, imprevedibilità e competitività.