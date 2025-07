Olivieri, duello Venezia-Spezia per il talento dell’Atalanta

Andrea Olivieri è uno dei nomi caldi di questo mercato estivo. Il centrocampista classe 2003, di proprietà dell’Atalanta, è finito nel mirino di Venezia e Spezia, pronte a sfidarsi per assicurarsi le sue prestazioni.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Olivieri arriva da una stagione positiva in prestito al Bari, dove ha totalizzato 20 presenze da titolare, contribuendo con 3 assist alla manovra offensiva dei biancorossi. Centrocampista moderno, duttile e di personalità, è considerato un profilo adatto per squadre che puntano su qualità e prospettiva.

Atalanta osserva e valuta le condizioni migliori per la sua crescita: il futuro di Olivieri è in bilico, ma la Serie B resta la sua probabile destinazione.