Nuova Sondrio, esonerato l’ex Palermo Marco Amelia: fatale un avvio di stagione deludente

Non basta la prima vittoria stagionale, ottenuta contro il Milan Futuro, per salvare la panchina di Marco Amelia. L’ex portiere del Palermo e campione del mondo 2006 è stato esonerato dalla Nuova Sondrio Calcio dopo un inizio di campionato ben al di sotto delle aspettative: soltanto quattro punti raccolti nelle prime giornate e una classifica preoccupante hanno spinto la società alla decisione del cambio tecnico.

Il club lombardo ha ufficializzato la scelta con una nota ufficiale:

«La Nuova Sondrio Calcio comunica che il signor Marco Amelia non è più l’allenatore della prima squadra. Al tecnico vanno i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e per i traguardi raggiunti. La Nuova Sondrio augura le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale».

Come riportato, il nome del nuovo allenatore sarà reso noto nei prossimi giorni, mentre la squadra riprenderà gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato sotto la guida di un tecnico ad interim.

Per Amelia, che a Palermo ha vestito i panni del portiere nella stagione 2008-2009, si tratta della seconda esperienza interrotta prematuramente da allenatore dopo quelle sulle panchine di Serie D.