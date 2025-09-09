Nikolaou: «A Palermo stagione difficile, ma con il Bari voglio tornare in Serie A»

Dimitrios Nikolaou è uno dei primi volti nuovi del Bari versione 2025-26. Il difensore greco, arrivato in prestito secco dal Palermo, è chiamato a riscattare una stagione difficile in rosanero. Intervistato da L’Edicola, il ventisettenne ha raccontato le sue sensazioni dopo le prime settimane in biancorosso.

«Non è una stagione negativa a poter cambiare il valore di un calciatore. Ho scelto il Bari per ripartire nel modo giusto e tornare in Serie A» ha dichiarato Nikolaou, ammettendo: «A Palermo è stata una stagione con tanti alti e bassi, un po’ difficile. Ora però sono qui e voglio far bene, per me e per aiutare i miei compagni e la squadra. Avremmo meritato di raccogliere più di un punto, ma siamo sulla strada giusta».

Il centrale ex Olympiakos non ha nascosto gli obiettivi: «So che la Serie A manca da troppo tempo, noi siamo qui apposta per riportare entusiasmo e lanciare il Bari il più in alto possibile. È per questo che chiedo ai tifosi di starci vicino, per noi sarebbe una grossa mano».

Nikolaou ha poi elogiato il compagno di reparto Vicari: «Francesco è un bravo ragazzo, ma soprattutto un giocatore forte. Mi fa piacere averlo accanto. Cercheremo sempre di migliorarci». Sul suo futuro, invece, ha preferito non sbilanciarsi: «Sinceramente non vorrei parlarne, penso solo a fare bene quest’anno».