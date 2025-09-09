Adani show in diretta Rai: «In area di rigore c’è il pranzo al sacco!» (VIDEO)

Dieci minuti da montagne russe, un finale da infarto e una telecronaca destinata a restare nella memoria. Israele-Italia, finita 5-4 per gli azzurri, ha regalato emozioni in campo e in cabina Rai, dove Daniele Adani si è lasciato andare a un’esclamazione che ha fatto il giro del web.

Al gol del 5-4 firmato da Tonali al 91°, l’ex calciatore è esploso: «Ma che partita è? Ma che è, pranzo al sacco? In area di rigore c’è il pranzo al sacco!». Un’espressione colorita che ha sorpreso il collega Alberto Rimedio, divertito e imbarazzato allo stesso tempo: «Ma che c’entra il pranzo al sacco?».

Adani, travolto dall’enfasi del momento, ha poi chiarito il senso della battuta: «È pranzo al sacco perché sembra che nell’area di rigore ci sia una gita scolastica. Non difende nessuno, Alberto! Succede di tutto». E ancora: «Tu dovresti dire che non ci sono più i difensori di una volta».

Il telecronista ha così spiegato di aver voluto sottolineare la confusione e l’assenza di marcature in un finale folle. Dal 4-2 di Raspadori all’autogol di Bastoni (87’), fino al 4-4 di Dor Peretz (89’) e al colpo decisivo di Tonali, in appena dieci minuti si è passati dall’incubo della beffa alla vittoria liberatoria.

«Una partita da morire», ha sintetizzato Gattuso a fine match. Un epilogo che, tra gol, errori difensivi e telecronache sopra le righe, resterà negli annali delle qualificazioni mondiali.

“Ma cosa c’entra il pranzo al sacco?!”

“EH PERCHÉ É UNA GITA SCOLASTICA!”

Surreale.

È tutto surreale. #IsraeleItalia