Accardi: «Palermo, ottimo mercato. Con Venezia tra le migliori»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2025

«Mi aspettavo di più dal mercato di Milan e Juventus». Così Beppe Accardi ha commentato la sessione estiva in un’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.

L’operatore di mercato ha poi indicato il colpo che più lo ha sorpreso: «Dico Vardy. La Cremonese ha fatto un’ottima operazione di mercato, intelligente sotto tanti punti di vista. Parliamo di un calciatore che può ancora dare tanto e che soprattutto alza il livello della squadra anche sul piano della personalità».

Accardi ha anche tracciato un bilancio sulla Serie B: «Palermo e Venezia hanno fatto un ottimo mercato. Il Monza ha tenuto tutti i calciatori. Molto bene anche il Modena, che ha condotto un calciomercato intelligente ed oculato».

