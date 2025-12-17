Natale al Barbera: torna l’evento “Rosanero Kids” al Barbera. Le info

Dopo il grande successo della prima edizione natalizia dello scorso anno, torna al Renzo Barbera “Rosanero Kids – Christmas Edition”, l’appuntamento dedicato ai più piccoli che animerà lo stadio sabato 20 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Per la quinta edizione del format, il parterre della Tribuna Centrale del Barbera si trasformerà nuovamente in un luogo di festa dove bambini e famiglie potranno vivere un’esperienza immersiva all’insegna della creatività, del gioco e della magia del Natale.

Nel corso dell’evento i piccoli partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a tre laboratori tematici dedicati al periodo natalizio. L’atmosfera sarà ulteriormente arricchita dalla presenza di Babbo Natale, disponibile a bordo campo per uno speciale scatto ricordo, e da un elfo che accompagnerà i bambini nel momento del tiro in porta.

L’accoglienza sarà resa ancora più suggestiva da un trampoliere che darà il benvenuto alle famiglie, mentre spettacoli di bolle e magia contribuiranno a creare un clima particolarmente suggestivo. A completare l’esperienza saranno presenti due postazioni dedicate allo zucchero filato e una postazione photo opportunity a bordocampo, pensata per immortalare il proprio ricordo della giornata

Grande novità di questa edizione è la collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo, nata con l’obiettivo di promuovere inclusione e partecipazione attiva all’evento da parte dei ragazzi affetti da autismo attraverso laboratori dedicati. Gli operatori sanitari accompagneranno i bambini in attività psicosensoriali, di neuropsicomotricità e logopediche ispirate al Natale, pensate per stimolare la coordinazione motoria, la logica, la creatività, l’autonomia, l’esplorazione e l’interazione sociale.

Rosanero Kids – Pink Christmas si conferma così un appuntamento speciale per vivere la magia delle feste in un ambiente sereno, coinvolgente e profondamente inclusivo, unendo la passione per i colori rosanero a un’esperienza pensata per far sentire ogni bambino protagonista.

Ai bambini fino a 10 anni compiuti che il 20 dicembre parteciperanno a “Rosanero Kids – Christmas Edition”, il Club regalerà un biglietto per assistere alla gara Palermo-Padova, in programma sabato 27 dicembre alle ore 17.15 al Renzo Barbera.

MODALITÀ DI RILASCIO DEI BIGLIETTI OMAGGIO DURANTE IL CORSO DELL’EVENTO

Per il rilascio dell’omaggio, è necessario che il bambino sia presente all’evento con l’apposito modulo, compilato e firmato da entrambi i genitori (anche non presenti).

Per ogni biglietto concesso in omaggio a un bambino, in un settore a scelta, è necessaria – nello stesso settore – la presenza di un accompagnatore adulto munito di abbonamento o biglietto già acquistato in precedenza.

Il biglietto / abbonamento di un singolo accompagnatore può consentire il rilascio di un massimo di 3 omaggi.

Per agevolare le procedure di accoglienza e il rilascio dei biglietti omaggio si invita il pubblico a presentarsi con il modulo già compilato, da consegnare al momento della registrazione (la partecipazione all’evento è comunque garantita). Si segnala inoltre che la disponibilità di moduli cartacei in loco potrebbe essere limitata.