Carrarese, Distefano: «A Monza venderemo cara la pelle, affronteremo una delle più forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 17, 2025

 

Filippo Distefano, attaccante della Carrarese, ha parlato ai canali ufficiali del club soffermandosi sulla vittoria dell’ultimo turno e sul prossimo impegno contro il Monza. «La vittoria di domenica è stata un’emozione bellissima, avevamo bisogno di tornare alla vittoria e riuscirci davanti ai nostri tifosi ci ha dato ancor più soddisfazione», ha spiegato il giocatore.

Distefano ha poi commentato il suo ingresso in campo e l’impatto sulla gara: «Anche se non sto giocando con regolarità, cerco sempre di essere pronto nel momento del bisogno. È bastato seguire le indicazioni del mister e far valere le mie caratteristiche come rapidità e dribbling per creare scompiglio nella difesa avversaria».

In vista della trasferta di Monza, l’attaccante è consapevole delle difficoltà: «Affronteremo una delle squadre più forti e attrezzate della Serie B, ma dovremo dimostrarci ancora una volta coriacei e far vedere sul campo che vogliamo vendere a caro prezzo la pelle».

Carrarese, Distefano: «A Monza venderemo cara la pelle, affronteremo una delle più forti»

