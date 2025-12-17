Carrarese, Distefano: «A Monza venderemo cara la pelle, affronteremo una delle più forti»

Filippo Distefano, attaccante della Carrarese, ha parlato ai canali ufficiali del club soffermandosi sulla vittoria dell’ultimo turno e sul prossimo impegno contro il Monza. «La vittoria di domenica è stata un’emozione bellissima, avevamo bisogno di tornare alla vittoria e riuscirci davanti ai nostri tifosi ci ha dato ancor più soddisfazione», ha spiegato il giocatore.

Distefano ha poi commentato il suo ingresso in campo e l’impatto sulla gara: «Anche se non sto giocando con regolarità, cerco sempre di essere pronto nel momento del bisogno. È bastato seguire le indicazioni del mister e far valere le mie caratteristiche come rapidità e dribbling per creare scompiglio nella difesa avversaria».

In vista della trasferta di Monza, l’attaccante è consapevole delle difficoltà: «Affronteremo una delle squadre più forti e attrezzate della Serie B, ma dovremo dimostrarci ancora una volta coriacei e far vedere sul campo che vogliamo vendere a caro prezzo la pelle».