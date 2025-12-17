Venezia, Stroppa: «L’anno prossimo Yeboah e Haps saranno due giocatori di Serie A»
Nel corso della Festa di Natale organizzata dallo storico Club Alta Marea, il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha condiviso le sue riflessioni sull’esperienza a Venezia e sul momento della squadra. Parlando della sua quotidianità in città, Stroppa ha raccontato: «Mi sto trovando molto bene a vivere nel centro storico, è un’esperienza nuova per me andare al campo coi mezzi pubblici come il vaporetto che preferisco alla barca privata, o il tram. È qualcosa di impagabile».
Il tecnico ha poi elogiato il calore dei tifosi veneziani, pur esprimendo il desiderio di vedere un maggiore afflusso allo stadio: «Il tifo veneziano è molto bello e coinvolgente, anche se vorrei vedere ancora più gente venire allo stadio, perché una squadra che gioca così, che lotta per vincere e che è dominante, ha bisogno di riempirlo». Stroppa ha comunque apprezzato il supporto di chi è già presente: «Chi è venuto ci ha supportato benissimo».
Sui meriti della stagione in corso, Stroppa ha chiarito: «Quello che stiamo facendo quest’anno non è tutto merito mio. Io do le idee, ma poi sono i giocatori a fare la differenza, perché senza i giocatori forti non si va da nessuna parte». Infine, il tecnico ha dedicato parole entusiastiche a Yeboah e Haps, definendo il primo un possibile futuro protagonista in Serie A: «L’anno prossimo Yeboah e Haps saranno due giocatori di Serie A. Il primo per esempio ci può portare in Serie A, perché non c’è un giocatore più forte di lui».