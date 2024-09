Coppa Italia, Napoli-Palermo. Miccichè: «Rosanero in mano a gente seria. Mi sarebbe piaciuto…»

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Guglielmo Micciché, ex vicepresidente del Palermo:

«Mi sarebbe piaciuto incontrare il Napoli in Serie A! Ci accontentiamo della Coppa Italia, nella speranza di centrare presto la promozione e vedere il derby del Sud nella prossima serie. Il Palermo è in mano a gente seria che vuole bene alla piazza e ha progetti concreti. La Serie B è tremenda, ma obiettivamente la squadra e l’allenatore ci sono.

Impresa al Maradona? C’è una differenza sensibile tra le due squadre, ma la Coppa Italia è poco veritiera. Il Palermo ha già eliminato una squadra di Serie A, è una competizione molto strana… Quindi bisogna fare molta attenzione. Il Napoli è reduce da un anno pessimo, ma quest’anno è stato fatto un lavoro eccellente. Vanno fatti i complimenti a De Laurentiis per quello che ha progettato in Serie A.

McTominay è il miglior acquisto fatto, ma ci sono anche Neres e Lukaku che fanno la differenza, senza considerare Buongiorno e gli altri. Il Napoli è da Scudetto, come lo sono anche Juventus e Inter.

Caso Osimhen e Zamparini? Sono casi molto particolari… De Laurentiis pensava di venderlo a cifre altissime, ma poi è cambiato tutto. Ha preferito trattenere la situazione in stand by, ma ha fatto bene a non farsi prendere dalla gola dai procuratori. È stata dal principio una situazione molto strana, che oggi non ha ancora rivelato tutti i suoi segreti».