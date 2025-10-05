Monza, vittoria di carattere: ribaltato il Catanzaro 2-1 con Birindelli decisivo. Gli highlights

Dal Corriere dello Sport, a firma di Adriano Ancona, arriva il racconto della sfida dell’U-Power Stadium, dove il Monza supera il Catanzaro per 2-1 al termine di un match intenso e ricco di episodi. Una vittoria che restituisce ossigeno alla formazione di Bianco, capace di ribaltare il vantaggio iniziale di Cissè e di ritrovare il successo in casa dopo una serie di pareggi.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, il primo tempo ha visto il Catanzaro più brillante e aggressivo. Dopo cinque minuti Iemmello approfitta di un errore di Obiang e serve Cissè, che batte Thiam per l’1-0. I giallorossi sembrano in controllo, ma al 38’ il Monza trova il pari: Alvarez anticipa Bettella e insacca di testa, sfruttando al meglio il cross dalla destra.

Il Corriere dello Sport sottolinea come la squadra di Aquilani, poi espulso per proteste nella ripresa, non sia riuscita a capitalizzare il buon avvio, lasciando spazio al ritorno brianzolo. Nella seconda frazione, infatti, il Monza cresce e trova il gol decisivo al 21’: Izzo serve Birindelli, che con un destro preciso batte Pigliacelli per il 2-1 definitivo. Il lungo controllo al Var non cambia l’esito: gol convalidato e pubblico in festa.

Come riporta ancora il Corriere dello Sport, il Catanzaro ha provato una timida reazione con Di Francesco e Pandolfi, ma senza impensierire la retroguardia di casa. A fine gara, Aquilani ha ammesso: «Dobbiamo crescere, abbiamo preso due gol evitabili e siamo stati troppo leggeri. Il rosso? Un mio errore, ho discusso con il quarto uomo».

Per il Monza, conclude Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, è una vittoria preziosa che restituisce fiducia e serenità in vista della sosta, mentre per il Catanzaro prosegue la serie di risultati senza vittorie.