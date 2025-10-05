Avellino beffato dall’arbitro: annullato un gol regolare, col Mantova finisce 0-0. Gli highlights

Dal Corriere dello Sport, a firma di Leondino Pescatore, arriva il resoconto di una partita che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi dell’Avellino. Contro il Mantova, infatti, i biancoverdi si sono visti annullare un gol regolare, con l’arbitro Allegretta di Molfetta incapace di fornire una spiegazione chiara, come sottolinea il Corriere dello Sport.

L’episodio chiave è avvenuto al 17’ della ripresa: Russo, scattato sulla sinistra, ha superato Castellini e messo al centro un perfetto assist per Besaggio, che ha insaccato alle spalle di Festa. Lo stadio “Partenio-Lombardi” è esploso di gioia e il tabellone ha segnalato il momentaneo 1-0, ma poco dopo l’arbitro ha annullato la rete tra la confusione generale. «Spiegazioni confuse», scrive il Corriere dello Sport, mentre i giocatori cercavano di capire la decisione del direttore di gara.

La gara, aggiunge Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, è stata caratterizzata da un’incessante pressione dell’Avellino, soprattutto nel finale, quando Biancolino ha inserito quattro attaccanti per cercare la vittoria. I biancoverdi ci hanno provato fino all’ultimo: al 40’ Biasci, servito da Crespi, ha trovato la pronta risposta di Festa, che ha poi respinto anche la conclusione successiva di Kumi.

Il Corriere dello Sport sottolinea come il Mantova abbia sofferto ma resistito, evitando un ko che avrebbe potuto costare la panchina a Possanzini. I virgiliani hanno avuto poche occasioni ma importanti: Radaelli e Artioli hanno impegnato Iannarilli in due interventi decisivi nel primo tempo.

Alla fine, lo 0-0 lascia recriminazioni in casa irpina e sollievo per i lombardi, con un arbitro protagonista suo malgrado di una serata confusa e contestata.