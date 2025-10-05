Bari, rimonta di carattere: Moncini e Cerri stendono il Padova 2-1. Gli highlights

Dal Corriere dello Sport, a firma di Antonio Guido, arriva il racconto di una vittoria tanto sofferta quanto liberatoria per il Bari, che supera il Padova 2-1 al “San Nicola” e conquista i primi tre punti del suo campionato. Una partita complicata, segnata da un primo tempo sottotono e da un inizio di ripresa da incubo, prima della reazione guidata da Moncini e Cerri, come sottolinea il Corriere dello Sport.

Il Padova parte meglio e mette subito in difficoltà la retroguardia pugliese. Al 5’ della ripresa, Capelli lancia Bortolussi che, approfittando di un errore di Kassama, trafigge Cerofolini con un destro preciso. Il Bari vacilla, ma il suo portiere tiene in vita la squadra con almeno tre interventi decisivi: prima su Lasagna, poi ancora su Bortolussi e sulla successiva ribattuta di Lasagna.

Come scrive Antonio Guido sul Corriere dello Sport, la svolta arriva al 24’, quando Capelli trattiene Moncini in area disinteressandosi del pallone: rigore ed espulsione. Dal dischetto lo stesso Moncini realizza il pareggio, siglando il suo terzo gol stagionale. Con l’uomo in più, il Bari prende coraggio e al 39’ trova il sorpasso definitivo: corner corto tra Castrovilli e Dorval, cross perfetto dalla sinistra e Cerri svetta di testa, battendo Fortin per il 2-1 finale.

Il Corriere dello Sport sottolinea come il successo arrivi nel momento più delicato, restituendo fiducia e serenità all’ambiente dopo settimane difficili. «Il gioco tornerà, ma ora serviva solo ritrovare la luce», scrive Guido, sintetizzando l’importanza di tre punti che il Bari definisce “santi e benedetti”.