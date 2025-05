Monza, per il dopo Nesta non solo Pagliuca: spunta anche un’ex rosa

Grandi manovre in casa Monza. Dopo la retrocessione in Serie B, il club brianzolo sta già iniziando a mobilitarsi per ricostruire delle solide fondamenta. Alessandro Nesta non rimarrà sulla panchina, con Adriano Galliani già al lavoro per ricercare un profilo adatto.

Stando a quanto riporta Sky Sport, il club biancorosso sta valutando, oltre che Guido Pagliuca, anche altri due profili: Paolo Bianco del Frosinone e Michele Mignani del Cesena. L’ex tecnico rosanero, dopo aver disputato per il secondo anno consecutivo i playoff, potrebbe dunque salutare Cesena direzione Monza.