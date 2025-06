Modena, è fatta per Sottil: il nuovo tecnico scelto dopo il rifiuto di D’Angelo

Il Modena ha deciso: sarà Andrea Sottil il nuovo allenatore per la stagione 2024/2025. Dopo giorni di valutazioni e trattative, il club gialloblù è pronto ad accogliere l’ex tecnico di Udinese e Sampdoria, reduce da un’annata complicata ma desideroso di rilancio.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, la prima scelta della dirigenza era ricaduta su Luca D’Angelo, attualmente allo Spezia. Tuttavia, il tecnico ha preferito restare in Liguria, costringendo i canarini a virare rapidamente sulla seconda opzione: Sottil. Già nello scorso weekend i contatti si erano intensificati e in queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli contrattuali.

Per Sottil si tratta di una nuova sfida in una piazza ambiziosa, dopo un’ultima esperienza non fortunata con la Sampdoria. Il Modena ha intenzione di affidargli il timone tecnico con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva in vista della prossima Serie B.

L’annuncio ufficiale è atteso a breve. Il club vuole iniziare la programmazione per il ritiro estivo e per le prime mosse di mercato sotto la nuova guida tecnica.