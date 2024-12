Il Milan Futuro pensa alla cessione di Bartesaghi in prestito, come riporta pianetamilan.it. Il terzino, all’occorrenza anche centrale, classe 2005, si sta mettendo in mostra nel campionato di Serie C con i rossoneri.

Alcuni club di Serie B hanno messo gli occhi sul giovane terzino: in particolare Pisa, Spezia e Cesena. La situazione potrebbe già evolvere con l’arrivo del calciomercato invernale, e i tre club cadetti monitorano la situazione.