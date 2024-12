Mignani presenta Bari-Cesena: «Per me non sarà una partita come le altre»

Alla vigilia di Bari-Cesena è intervenuto il tecnico dei bianconeri Michele Mignani. Il tecnico si è espresso per presentare il match e parlare del momento della squadra:

«Per me quella di domani non sarà una partita come le altre sotto l’aspetto emotivo. A Bari ho fatto un percorso positivo e sono cresciuto, sarà un’emozione entrare al San Nicola, però poi bisogna lasciare stare le emozioni. Sarà un’altra partita molto difficile perché il Bari è una squadra che sta facendo bene ed in serie positiva da tanto tempo, è una squadra che ha grande organizzazione, con calciatori forti a livello individuale e ha un reparto offensivo con attaccanti che hanno fatto anche altre categorie. Cosa si attende dai suoi? Dobbiamo stare attenti sapendo che, come dico sempre alla squadra, abbiamo dei pregi e dei difetti dobbiamo fare in modo di portare i pregi dentro ogni partita, mentre i difetti dobbiamo cercare di limarli e di correggerli. Quello che mi aspetto domani è di vedere un atteggiamento propositivo e di avere il pensiero di fare male ad una squadra come il Bari, che sta facendo il suo percorso e sono tante partite che sta facendo risultato. – conclude Mignani – Mi auguro e penso che sarà una partita equilibrata nella quale, come è successo a Frosinone, gli episodi possono cambiare l’inerzia o le dinamiche della partita».