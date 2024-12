Cittadella, Capradossi: «Trattativa veloce. Qui posto ideale per un calciatore»

Il nuovo difensore del Cittadella, Elio Capradossi, si è espresso in un’intervista per “Il Gazzettino” di Padova. Il calciatore è intervenuto per parlare della sua nuova esperienza in granata.

«Trattativa? È stato tutto molto veloce, almeno da parte mia. Il direttore e il mio agente si sentivano da un po’, io sono stato informato quando avevano trovato un accordo. È stata una trattativa facile: Marchetti voleva prendermi, io ero felice di venire a Cittadella, è stato tutto molto semplice. Cittadella? Mi trovo molto bene. Con l’ambiente, i miei compagni di squadra, le strutture. È il posto ideale per un calciatore. Cittadella rappresenta per me un’occasione importante, sono contento di fare parte di questa famiglia. Masciangelo? È un mio vecchio amico di Roma. Ci siamo sentiti prima di venire a Cittadella, era contentissimo di questa trattativa perché siamo legati anche fuori dal campo, entrambi siamo cresciuti nelle giovanili giallorosse. Conoscevo anche Desogus, mio compagna di squadra ai tempi del Cagliari. Salvezza? La squadra ha tutte le carte in regola per risollevarsi, basta un po’ più di fiducia per fare girare le vittorie dalla nostra parte. Il Cittadella può portare a casa buoni risultati. Da parte mia cercherò di portare l’esperienza ai più giovani e di essere utile in campo».