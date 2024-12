Scavone sul Bari: «Longo? I frutti del suo lavoro si stanno cominciando a raccogliere»

L’ex giocatore del Bari, Manuel Scavone, ha rilasciato un’intervista per la Repubblica. Scavone si è espresso sul momento del Bari e sulla sua esperienza con Mignani in panchina dei galletti.

«Ho la sensazione che non fu Mignani a tenermi ai margini del progetto. Ma è ormai storia vecchia e non ha più senso riparlarne. Un concreto. Non badava ai fronzoli, ma a impostare la squadra in modo tale che corresse meno rischi possibili e che poi in possesso della palla arrivasse in modo organizzato verso la porta avversaria. Il suo non era un catenaccio ma una difesa organizzata, preludio a micidiali ripartenze. Longo? Stavamo per incrociarci a Vercelli, ma poi andai via. Di lui si è sempre parlato bene. Anche a Bari mi sembra che i frutti del suo lavoro si stanno cominciando a raccogliere».