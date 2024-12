Spezia, Colak: «Domenica ci sarà nuova gara in cui fare meglio rispetto a Palermo»

Colak, attaccante croato dello Spezia, ha parlato nel corso di un evento coi tifosi presso il negozio del club, della prima sconfitta stagione in casa del Palermo volgendo lo sguardo al Cittadella. Ecco le sue parole, riportate da cittadellaspezia.com:

«Abbiamo continuato ad allenarci allo stesso modo, pensando solo alla prossima partita. Quando abbiamo ripreso gli allenamenti ci siamo detti che domenica ci sarebbe stata una nuova gara in cui fare meglio rispetto a Palermo. Giochiamo in casa e, coi nostri tifosi, vogliamo vincere. Lavoro tanto per segnare al Picco, ma l’importante è che la squadra abbia successo, se poi arriva anche la mia rete allora è una cosa bella. Ma prima viene la squadra e la vittoria. D’Angelo? Non vi svelo quello che mi ha detto prima della partita, ma è una persona molto ottimista, che guarda sempre avanti. Vuole lavorare per fare meglio e per migliorare noi giocatori, così abbiamo lavorato in settimana. Stiamo andando forte per fare meglio le cose che non abbiamo fatto bene nell’ultima partita, siamo positivi».