Corriere dello Sport: “Di Mariano lascia Modena. Due club su Corona, tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato continua a intrecciare destini e strategie tra Serie B e Serie C, con diverse squadre impegnate a ridisegnare i propri organici. Lo racconta il Corriere dello Sport, con gli approfondimenti firmati da Massimo Boccucci e Stefano Ferrari, insieme ai contributi di Beniamin Pescatore e Paolo Renzetti.

Modena: Di Mariano in uscita, Vicari è ufficiale

Dopo Ponsi e Caso, anche Francesco Di Mariano potrebbe salutare il Modena. L’attaccante palermitano, reduce da un periodo con poco spazio, è stato sondato dalla Sampdoria e, secondo alcune voci, anche dal Bari. Un’eventuale partenza aprirebbe le porte all’arrivo di una seconda punta o di un quinto per rinforzare il reparto degli esterni, come sottolinea il Corriere dello Sport.

Intanto è ufficiale l’arrivo di Francesco Vicari (31), che approda in Emilia dal Bari con la formula del prestito secco fino a fine stagione. In difesa il prossimo obiettivo è Yeferson Paz (23) del Sassuolo: il laterale ha già espresso gradimento per la destinazione granata, ma l’operazione è legata ad altri movimenti in casa neroverde. Per la porta, oltre a Giacomo Satalino (24), il ds Fracchiola valuta anche Alessandro Micai (32), attualmente al Cluj in Romania. A centrocampo piace Ahmad Benali (33) dell’Entella. Intanto è stata ufficializzata la rescissione con Leo Stulac (31), ex centrocampista del Palermo.

Pescara: Dagasso al Venezia, caccia ai rinforzi

In casa Pescara, come riportato dal Corriere dello Sport con Beniamin Pescatore e Paolo Renzetti, è ormai fatta per Matteo Dagasso (21) al Venezia: dopo le visite mediche arriverà l’annuncio ufficiale. Contratto fino al 2030 e 2 milioni di euro più bonus nelle casse del club abruzzese.

Il problema riguarda però le contropartite: Daniel Fila (23) continua a rifiutare il trasferimento, così come Nunzio Lella (26). In precedenza anche Cheick Condé (25) aveva detto no, scegliendo poi il Linz. Il Pescara dovrà quindi chiudere almeno due o tre innesti. In difesa serve un mancino e il nome caldo è Federico Barba (33), attualmente al Persing: i rumors parlano di un accordo vicino. Tramontate le piste Pyyhtiä e Cauz, mentre se dovesse partire Gabriele Corbo (26) potrebbero arrivare due difensori. Sullo sfondo l’ipotesi last minute Bruno Martella (33) della Ternana.

Per l’attacco torna d’attualità Giacomo Corona (21) del Palermo. In giornata sono attese le visite mediche di Gaston Brugman (33), seguito dalla firma, mentre ha già svolto il primo allenamento Davide Bettella (26), arrivato dal Catanzaro. Restano in rosa Merola e Meazzi. Sabato contro il Mantova sarà “la gara della vita” all’Adriatico.

Juve Stabia e Avellino

La Juve Stabia si assicura Emanuele Torrasi (27) dal Perugia: operazione a titolo definitivo fino al 2027. Il ds Lovisa cerca ora un rinforzo offensivo, anche per l’infortunio di Candellone, e resta vivo l’interesse per Giacomo Corona (22) del Palermo.

L’Avellino, invece, guarda con attenzione a Silvano Vos (20) del Milan, mentre prende atto della volontà di Andrea Le Borgne (19) di accettare l’offerta del Brest. Per l’attacco si monitora ancora Daniel Fila (23) del Venezia. Possibile risoluzione consensuale, infine, per Michele Rigione (34).

Un mercato che entra nella fase decisiva, tra incastri complessi e trattative destinate a sbloccarsi solo sul filo di lana.