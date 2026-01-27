Corriere dello Sport: “Stojilkovic da Gila: è fatta. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Il calciomercato entra nella fase più calda e, come racconta Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, le manovre coinvolgono club di Serie A e Serie B, tra investimenti sui giovani, rinforzi immediati e affari destinati a decidersi solo sul filo di lana.

Como: colpo in prospettiva

Il Como ha centrato uno degli obiettivi principali di questa sessione definendo l’arrivo di Andrés Cuenca (18) dal Barcellona. L’operazione si basa su un indennizzo da 500 mila euro. Come da strategia, il giovane difensore centrale verrà prima girato in prestito allo Sporting Gijón, per poi approdare in Italia nella prossima stagione.

Torino e Cremonese: difesa ed esperienza

È ufficiale l’arrivo al Torino di Joao Pedro Tchoca (22): il difensore brasiliano arriva dal Corinthians in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L’operazione complessiva si aggira intorno ai 5 milioni di euro, confermando la volontà granata di puntare su profili giovani ma già strutturati.

Alla Cremonese, invece, esperienza e fisicità: Milan Djuric (35) lascia il Parma a titolo definitivo per circa 1 milione di euro, firmando un contratto di un anno e mezzo. Un rinforzo mirato per l’attacco grigiorosso.

Sassuolo e Pisa: nuova chance per Nzola

Il Sassuolo ha scelto M’Bala Nzola (29) per sostituire Cheddira. L’attaccante di proprietà della Fiorentina, reduce da un’esperienza poco fortunata al Pisa, è pronto a rilanciarsi sotto la guida di Fabio Grosso, in attesa dell’ultimo via libera del club viola.

Pisa, Parma e altri incastri

Sempre secondo il Corriere dello Sport di Eleonora Trotta, il club toscano non molla Filip Stojilkovic (26): dopo una richiesta iniziale tra i 4 e i 5 milioni, il Cracovia ha accettato l’ultima offerta da 3 milioni di euro. Restano ore importanti anche per il portiere Adrian Semper (28), seguito con attenzione dalla Dinamo Zagabria.

Il Parma accelera per Hans Nicolussi Caviglia (25), centrocampista di proprietà del Venezia e attualmente alla Fiorentina, ritenuto centrale nel progetto di Carlos Cuesta. Per le corsie esterne, il focus è su Olivier Deman (25) del Werder Brema.

Ultime piste e affari al fotofinish

Tiene banco anche lo scambio tra Cutrone e Luvumbo con il Cagliari, operazione che potrebbe chiudersi solo a ridosso del gong del 2 febbraio. Il Genoa resta molto attivo, lavorando su Cristian Cásseres e Alexsandro Amorim, mentre per l’attacco il nome caldo resta Bakambu. Il Lecce, infine, continua a monitorare Simone Zanon in caso di uscita di Kouassi.