Corriere dello Sport: “Lecce e Ngom sono ai dettagli. Genoa su Zapata Tutte le trattative del giorno in serie A”

Fase di riflessione in casa Cagliari sul fronte mercato. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club sardo continua a trattare da settimane Hans Nicolussi Caviglia, ma resta ancora distanza tra la proposta rossoblù e la valutazione del Venezia, proprietario del cartellino. Il centrocampista, reduce dall’esperienza alla Fiorentina, ha già manifestato il proprio gradimento per la destinazione, affascinato dal progetto del Cagliari e dalle idee tattiche di Fabio Pisacane.

Secondo quanto ricostruito ancora da Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, l’offerta dei sardi è basata su un prestito oneroso da 500 mila euro con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo per una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni. La fase di attesa potrebbe spingere il Venezia a rivedere le proprie richieste. Parallelamente, il Cagliari monitora anche Sandi Lovric dell’Udinese come possibile alternativa per il centrocampo.

Sul fronte Lecce, invece, l’operazione è ormai definita. Come scrive Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, i salentini hanno chiuso con l’Estrela Amadora per Oumar Ngom. Affare da circa 2 milioni più bonus per il centrocampista classe 2004, atteso oggi in Italia per visite mediche e firme. Ngom, di origini mauritane e con cittadinanza francese, completa il pacchetto dei nuovi innesti dopo Gandelman e Fofana.

Movimenti anche in casa Genoa. Sempre secondo Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, i rossoblù attendono Bento: il portiere brasiliano partirà dopo l’impegno con l’Al-Nassr, che contribuirà in maniera significativa al pagamento dell’ingaggio. Daniele De Rossi ha già espresso parere favorevole all’operazione. In attacco restano vive le piste Zapata e Cutrone, con l’alto stipendio del colombiano che continua a rappresentare un ostacolo. Attenzione anche a Schjelderup, in uscita dal Benfica per una cifra vicina ai 15 milioni.

Capitolo Atalanta: da oggi riprenderanno i contatti con il Verona per Giovane. La Dea, su indicazione di Raffaele Palladino, prepara un rilancio dopo la prima distanza sulla valutazione, fissata intorno ai 20 milioni. Infine il Torino lavora alla mini-rivoluzione difensiva: l’intesa con David Ricardo è vicina, in attesa della risposta definitiva del Botafogo al ds Petrachi.