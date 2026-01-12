Corriere dello Sport: “Avellino su Coli Saco. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato entra nel vivo e l’Avellino prepara l’affondo decisivo per Coli Saco. Come riportano Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il centrocampista classe 2003 di proprietà del Napoli, reduce da una prima parte di stagione in prestito agli svizzeri dello Yverdon Sport, è considerato il profilo ideale per completare la mediana biancoverde in termini di equilibrio e caratteristiche tecniche.

Sempre secondo Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sulle colonne del Corriere dello Sport, il club irpino ha inoltre chiesto informazioni alla Roma per Alessandro Romano, centrocampista classe 2005 già lanciato in Serie A da Gasperini. Sul fronte delle uscite, intanto, la Ternana ha ufficializzato l’arrivo di Giuseppe Panico: il trequartista si trasferisce in Umbria con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B.

Si registra una frenata, invece, nella trattativa che avrebbe potuto portare Claudio Manzi al Crotone: sul difensore centrale resta vigile anche il Monopoli. Per Kevin Piscopo, attaccante della Juve Stabia, non mancano le richieste dalla Serie C, mentre in casa stabiese prende corpo l’ipotesi di un gradito ritorno: quello di Luca Pandolfi dal Catanzaro.

In difesa si cerca il profilo giusto per sopperire alla partenza inattesa di Giacomo Stabile, passato al Bari. Il Cesena, come evidenziano ancora Boccucci e Pescatore sul Corriere dello Sport, è invece vicino alla chiusura per Mattia Valoti, centrocampista in uscita dalla Cremonese e vecchia conoscenza del direttore sportivo Filippo Fusco ai tempi del Verona. Per l’attacco bianconero torna di moda anche Gabriele Moncini del Bari.

Per sostituire Emanuele Adamo, il primo nome sulla lista è Alessandro Pietrelli, esterno classe 2001 di proprietà della Juventus e attualmente al Venezia. La Reggiana, infine, è alla ricerca di un rinforzo offensivo: il preferito del direttore sportivo Domenico Fracchiolla è Nicolò Buso del Catanzaro, per il quale si tratta sulla base di un prestito con possibile obbligo di riscatto.

Capitolo Sampdoria: i blucerchiati sono a un passo dal centrocampista Mattia Viti del Nizza, operazione in prestito con diritto di riscatto e visite mediche imminenti. Il Monza, invece, accelera per Walid Cheddira: l’attaccante di proprietà del Napoli dovrebbe interrompere il prestito al Sassuolo nei prossimi giorni, come confermato ancora da Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport.