MC Menor JP al Renzo Barbera: il fenomeno social brasiliano incontra il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026

L’artista MC/funk, virale su TikTok e Instagram con milioni di visualizzazioni, protagonista allo stadio rosanero con la maglia numero 10

Screenshot 2026-02-05 151216

Il Renzo Barbera apre le porte anche al mondo della musica e dei fenomeni social. Nelle scorse ore MC Menor JP, artista brasiliano MC/funk tra i più seguiti del momento su TikTok e Instagram, è stato allo stadio del Palermo, diventando protagonista di un contenuto subito rimbalzato sui social.

Nato e cresciuto nel Sud-Est del Brasile, MC Menor JP ha iniziato a fare musica giovanissimo, intorno ai nove anni, costruendo nel tempo una carriera che lo ha portato a imporsi come uno dei volti più riconoscibili della scena urban brasiliana. Negli ultimi mesi il suo nome è esploso anche a livello internazionale grazie a video virali capaci di totalizzare decine di milioni di visualizzazioni.

Durante la visita al Renzo Barbera, l’artista ha posato con la maglia rosanero personalizzata “Menor JP” e il numero 10, simbolo che ha immediatamente catturato l’attenzione dei tifosi e degli utenti social. Le immagini e i video dell’evento hanno iniziato a circolare rapidamente su Instagram, alimentando curiosità e interazioni.

Un incontro che conferma come il brand Palermo continui ad attrarre attenzione anche fuori dal perimetro calcistico, intrecciando sport, musica e cultura pop in un contesto sempre più internazionale.

 

Altre notizie

WhatsApp Image 2026-02-05 at 09.53.05

Palermo, già tanti tifosi allo Store del Barbera per le prime maglie di Johnsen e Rui Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (55) segre

Palermo, dieci partite in 42 giorni: in palio c’è un pezzo di sogno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo bari serie b 2-0 (32) ranocchia

Ranocchia e il legame con Palermo: «Qui una tappa fondamentale del mio percorso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo pescara 5-0 (70) ranocchia gomes

Ranocchia non si accontenta: «Posso crescere ancora. Qui mentalità vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo carrarese 5-0 (114) ranocchia

Ranocchia e Inzaghi, fiducia totale: «Un grande gruppo, ora continuità e umiltà»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo padova 1-0 (126) ranocchia

Ranocchia guida il Palermo: «Rigore pesante, ma ora conta ritrovarci al Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Macia-Melissano

Spezia, Melissano: «Il Palermo ci ha chiesto Vlahovic»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo carrarese 5-0 (120) pohjanpalo

Pohjanpalo e Palermo: «Qui affetto sincero, cultura millenaria e una passione unica»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo padova 1-0 (30) pohjanpalo

Pohjanpalo tra Empoli e Inzaghi: «Siamo consapevoli della nostra forza, vogliamo far gioire il Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo padova 1-0 (50) pohjanpalo

Pohjanpalo: «A Palermo il meglio deve ancora arrivare. Mi fa piacere ritrovare il mio amico Dennis, con cui ho un grande feeling»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo padova 1-0 (61) pohjanpalo

Pohjanpalo, un anno da re di Palermo: «I gol contano, ma prima viene la squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo manchester city (57) gyasi

Corriere dello Sport: “Torna Dionisi, ma il Palermo guarda in alto”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-05 161337

I dati sulle partite di calcio e la loro influenza sui mercati delle scommesse online

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 154525

Padova, Di Mariano si presenta: «Non volevo fare panchina. Ho detto no alla Sampdoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Antonelli-Venezia-1

Venezia, Antonelli: «Johnsen? Non mi piacciono i ritorni, non ho mai avuto l’intenzione di prenderlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 151216

MC Menor JP al Renzo Barbera: il fenomeno social brasiliano incontra il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo bari serie b 2-0 (62) pohjanpalo nikolaou

Bari, stop per Nikolaou: nuovo infortunio per l’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026