MC Menor JP al Renzo Barbera: il fenomeno social brasiliano incontra il Palermo

Il Renzo Barbera apre le porte anche al mondo della musica e dei fenomeni social. Nelle scorse ore MC Menor JP, artista brasiliano MC/funk tra i più seguiti del momento su TikTok e Instagram, è stato allo stadio del Palermo, diventando protagonista di un contenuto subito rimbalzato sui social.

Nato e cresciuto nel Sud-Est del Brasile, MC Menor JP ha iniziato a fare musica giovanissimo, intorno ai nove anni, costruendo nel tempo una carriera che lo ha portato a imporsi come uno dei volti più riconoscibili della scena urban brasiliana. Negli ultimi mesi il suo nome è esploso anche a livello internazionale grazie a video virali capaci di totalizzare decine di milioni di visualizzazioni.

Durante la visita al Renzo Barbera, l’artista ha posato con la maglia rosanero personalizzata “Menor JP” e il numero 10, simbolo che ha immediatamente catturato l’attenzione dei tifosi e degli utenti social. Le immagini e i video dell’evento hanno iniziato a circolare rapidamente su Instagram, alimentando curiosità e interazioni.

Un incontro che conferma come il brand Palermo continui ad attrarre attenzione anche fuori dal perimetro calcistico, intrecciando sport, musica e cultura pop in un contesto sempre più internazionale.