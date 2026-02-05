Bari, stop per Nikolaou: nuovo infortunio per l’ex Palermo
Ancora problemi fisici per Nikolaou. Dopo aver lavorato per tutta la settimana con il gruppo, a poche ore dalla partenza per Mantova, il difensore greco ha accusato un nuovo fastidio al termine dell’allenamento, rendendo necessario uno stop forzato.
Secondo quanto riportato dai colleghi di RadioBari, l’ex difensore del Palermo dovrà restare ai box per circa due settimane. Un contrattempo che arriva nel momento meno opportuno e che costringe lo staff tecnico a rivedere l’assetto difensivo in vista del prossimo impegno.
A questo punto, salvo ulteriori imprevisti, la linea arretrata dovrebbe essere composta dal terzetto Cistana–Odenthal–Pucino, chiamato a garantire equilibrio e copertura in una fase delicata della stagione.
Per Nikolaou si tratta dell’ennesimo stop di un’annata fin qui condizionata dagli infortuni. Un problema che continua a frenare la continuità dell’ex rosanero, ancora alla ricerca della condizione ideale per ritagliarsi un ruolo stabile.