Bari, stop per Nikolaou: nuovo infortunio per l’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo bari serie b 2-0 (62) pohjanpalo nikolaou

Ancora problemi fisici per Nikolaou. Dopo aver lavorato per tutta la settimana con il gruppo, a poche ore dalla partenza per Mantova, il difensore greco ha accusato un nuovo fastidio al termine dell’allenamento, rendendo necessario uno stop forzato.

Secondo quanto riportato dai colleghi di RadioBari, l’ex difensore del Palermo dovrà restare ai box per circa due settimane. Un contrattempo che arriva nel momento meno opportuno e che costringe lo staff tecnico a rivedere l’assetto difensivo in vista del prossimo impegno.

A questo punto, salvo ulteriori imprevisti, la linea arretrata dovrebbe essere composta dal terzetto Cistana–Odenthal–Pucino, chiamato a garantire equilibrio e copertura in una fase delicata della stagione.

Per Nikolaou si tratta dell’ennesimo stop di un’annata fin qui condizionata dagli infortuni. Un problema che continua a frenare la continuità dell’ex rosanero, ancora alla ricerca della condizione ideale per ritagliarsi un ruolo stabile.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-05 154525

Padova, Di Mariano si presenta: «Non volevo fare panchina. Ho detto no alla Sampdoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Antonelli-Venezia-1

Venezia, Antonelli: «Johnsen? Non mi piacciono i ritorni, non ho mai avuto l’intenzione di prenderlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo lommel 2-1 (28) rinaudo

Mantova, Rinaudo fa il punto: «Squadra rivoluzionata in modo ragionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Macia-Melissano

Spezia, Melissano: «Il Palermo ci ha chiesto Vlahovic»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Corriere dello Sport: “Frosinone-Venezia, incrocio perfetto. Palermo e Monza pronte ad approfittare di qualsiasi passo falso”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-04 230214

Cesena, Castrovilli si presenta: «Posso essere un giocatore importante per il gioco di Mignani»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
melissano

Spezia, Melissano: «Solo Pohjanpalo e Adorante spostano gli equilibri in Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 220249

Empoli, Degli Innocenti: «Contro il Palermo vogliamo alzare l’asticella»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
ciro_polito_3

Catanzaro, Polito: «Questa squadra non aveva bisogno di essere stravolta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Salernitana - Cagliari

Capozucca: «In B soprattutto prestiti, ma Palermo e Monza restano tra le più attrezzate»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

Serie BKT, ufficiale il programma dalla 30ª alla 32ª giornata: big match e turni infrasettimanali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
catellani

Modena, Catellani: «Di Mariano tassello chiave per Palumbo al Palermo, ma nelle ultime settimane…»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-05 161337

I dati sulle partite di calcio e la loro influenza sui mercati delle scommesse online

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 154525

Padova, Di Mariano si presenta: «Non volevo fare panchina. Ho detto no alla Sampdoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Antonelli-Venezia-1

Venezia, Antonelli: «Johnsen? Non mi piacciono i ritorni, non ho mai avuto l’intenzione di prenderlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 151216

MC Menor JP al Renzo Barbera: il fenomeno social brasiliano incontra il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo bari serie b 2-0 (62) pohjanpalo nikolaou

Bari, stop per Nikolaou: nuovo infortunio per l’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026