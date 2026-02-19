Marchetti: «Monza, Venezia e Palermo hanno investito tanto. Frosinone sorpresa della B»

«Fin adesso abbiamo disputato un campionato altalenante, dobbiamo ancora trovare la nostra identità, crescere per cercare di arrivare a giocarci qualcosa». Così Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.

Cosa avete sbagliato fin adesso?

«Siamo stati discontinui. Abbiamo sempre commesso qualche errore, prendiamo troppi gol. Dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista. Ci sono molti margini di miglioramento, però dobbiamo muoverci. Soltanto attraverso la crescita possiamo sperare di fare qualcosa di buono».

L’obiettivo è tornare in Serie B?

«Sono abbastanza con i piedi per terra. Credo in quello che vedo. Se cresciamo, miglioriamo. E così possiamo essere protagonisti».

Nel corso dell’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Marchetti si è soffermato anche sul mercato invernale.

Che mercato è stato quello di gennaio?

«Il mercato è sempre più difficile perché ci sono meno talenti. E quindi devi accontentarti. E quando ti accontenti non sei mai al top».

La Fiorentina sembra in ripresa.

«Quando vai a impantanarti in situazioni particolari puoi chiamarti come vuoi, ma devi correre e dare il massimo».

Infine, uno sguardo alla corsa promozione, sempre ai microfoni di Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.

Chi andrà in A dalla B?

«Monza, Venezia e Palermo hanno fatto investimenti importanti. La vera sorpresa è il Frosinone, che sta meritando risultati positivi».