Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Castori al ballo delle top. In dieci giorni Palermo e Venezia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
CASTORI

Il 2026 ha riscritto le gerarchie. Se si prende in considerazione l’anno solare, la classifica racconta un’altra storia: Venezia primo con 18 punti, Südtirol secondo a quota 17, Palermo terzo con 15. Come evidenzia Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, i biancorossi sono l’unica squadra imbattuta nelle ultime sette giornate insieme ai rosanero.

Un cambio di passo clamoroso per una formazione che fino a poche settimane fa era reduce da tredici partite consecutive senza vittorie. Da gennaio, però, la squadra di Castori ha cambiato marcia: cinque successi e due pareggi, con la capacità di imporre il proprio gioco sia in casa sia in trasferta.

Crash test rosanero e lagunare

Ora arrivano le prove del nove. Sabato la trasferta a Palermo, poi la sfida interna contro il Venezia: le due squadre più in forma del momento. Come ricorda Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, all’andata furono sconfitte nette per gli altoatesini: 0-2 contro i siciliani e 0-3 al Penzo, con la sensazione di appartenere a un livello diverso.

Oggi, però, il torneo dice altro. Il Südtirol ha dimostrato di potersela giocare con tutti e punta a raccogliere punti pesanti per blindare la salvezza e, magari, alimentare il sogno playoff.

Difesa arma in più

Le statistiche dell’anno solare 2026 offrono un’indicazione chiara. Il Venezia vanta il miglior attacco con 50 reti complessive e 19 segnate nelle ultime sette gare. Il Palermo abbina una produzione offensiva simile – 42 gol totali, 14 nel periodo considerato – alla miglior difesa del campionato con 19 reti subite.

Ma, come sottolinea ancora Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, nelle ultime sette partite la retroguardia più solida è proprio quella del Südtirol: appena tre gol incassati. Una compattezza che rappresenta la vera arma in più della squadra di Castori.

Se i biancorossi sapranno imbrigliare anche Palermo e Venezia, il sogno potrà diventare qualcosa di più concreto. Il ballo delle big è iniziato, e il Südtirol vuole restare protagonista.

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Giorgio Elia Febbraio 19, 2026
Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Angelo Giambona Febbraio 18, 2026
Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026

