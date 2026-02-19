Palermo-Südtirol, quote e pronostici: rosanero favoriti al Barbera

Sabato alle ore 15:00, per la 26ª giornata di Serie B, il Palermo ospita il Südtirol al “Renzo Barbera” in una sfida che mette di fronte due squadre tra le più in forma del momento. I bookmakers vedono favoriti i rosanero, ma con quote che lasciano spazio anche alla sorpresa.

Le quote 1X2

Ecco nel dettaglio le principali quote per l’esito finale:

Bet365: 1 a 1.75 – X a 3.40 – 2 a 5.00

SNAI: 1 a 1.75 – X a 3.55 – 2 a 4.75

LeoVegas: 1 a 1.70 – X a 3.50 – 2 a 4.70

AdmiralBet: 1 a 1.73 – X a 3.45 – 2 a 4.50

Lottomatica: 1 a 1.75 – X a 3.50 – 2 a 4.65

NetBet: 1 a 1.77 – X a 3.55 – 2 a 4.70

888sport: 1 a 1.68 – X a 3.50 – 2 a 4.60

Betfair Exchange: 1 a 1.70 – X a 3.29 – 2 a 4.53

Betfair: 1 a 1.75 – X a 3.50 – 2 a 4.60

Il segno 1 oscilla tra 1.68 e 1.77, confermando la fiducia nei confronti della squadra di Inzaghi. Il pareggio viaggia mediamente intorno al 3.40-3.55, mentre il colpo esterno del Südtirol è proposto tra 4.50 e 5.00.

Il quadro del match

Il Palermo arriva alla sfida forte di una striscia positiva importante e con il sostegno del pubblico del Barbera. Il Südtirol di Castori, però, è imbattuto da sette giornate e rappresenta un test ad alta intensità.

I bookmakers indicano i rosanero come favoriti, ma le quote sul 2 non sono proibitive: segnale che la partita potrebbe essere più equilibrata di quanto suggerisca il fattore campo.

Appuntamento dunque a sabato alle ore 15:00 per una gara che può pesare tanto nella corsa playoff e nella definizione delle gerarchie della 26ª giornata di Serie B.