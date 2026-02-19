Palermo-Südtirol, meteo favorevole al Barbera: clima mite e niente pioggia

Sabato alle ore 15:00 il Palermo ospiterà il Südtirol al “Renzo Barbera” per la 26ª giornata di Serie B. Anche il meteo sembra pronto a dare una mano allo spettacolo: le previsioni indicano una giornata stabile, senza precipitazioni e con temperature miti.

Clima e temperature

Nel pomeriggio la temperatura si attesterà intorno ai 14°C, con una massima prevista di circa 14-15°C nelle ore centrali della giornata. La minima notturna sarà attorno ai 9-10°C. Escursione termica contenuta e condizioni complessivamente gradevoli per giocatori e pubblico.

Cielo e precipitazioni

Non sono previste piogge. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura possibile verso sera. La visibilità sarà ottima, superiore ai 10 chilometri.

Vento e condizioni del mare

Previsto vento moderato dai quadranti nord-occidentali (NNW/NW), con intensità tra 15 e 25 km/h e raffiche che in mattinata potranno toccare i 30-35 km/h, in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Condizioni dunque favorevoli per la sfida del Barbera, in un pomeriggio che si preannuncia ideale per una partita che può pesare molto nella corsa playoff e salvezza della 26ª giornata di Serie B.