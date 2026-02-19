Serie B, Palermo-Sudtirol affidata a Crezzini: le designazioni arbitrali della 26ª giornata

La 26ª giornata di Serie B si apre con una designazione particolarmente significativa: Palermo – Südtirol sarà diretta da Crezzini, scelta che catalizza l’attenzione per il peso specifico della sfida. I rosanero cercano continuità davanti al proprio pubblico, mentre gli altoatesini puntano a consolidare la loro posizione in classifica.

A completare la squadra arbitrale saranno Trinchieri e Galimberti come assistenti, Luongo IV ufficiale, con Meraviglia al VAR e Prenna AVAR. Una designazione di esperienza per una gara che potrebbe avere risvolti importanti nella corsa playoff.

Il programma completo e gli arbitri designati

Venerdì 20 febbraio

Frosinone Calcio – Empoli FC (h. 20:30)

Arbitro: Mucera

Assistenti: Garzelli – Cortese

IV: Perri

VAR: Ghersini

AVAR: Gualtieri

Anticipo dal sapore di alta classifica: Mucera sarà chiamato a gestire un confronto intenso e potenzialmente decisivo.

Sabato 21 febbraio (h. 15:00)

Mantova 1911 – UC Sampdoria

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Cavallina – Zezza

IV: Migliorini

VAR: Baroni

AVAR: Di Vuolo

Calcio Padova – SSC Bari

Arbitro: Collu

Assistenti: Scatragli – Emanuele

IV: Turrini

VAR: Santoro

AVAR: Pezzuto

Palermo FC – FC Südtirol

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Trinchieri – Galimberti

IV: Luongo

VAR: Meraviglia

AVAR: Prenna

Venezia FC – Delfino Pescara 1936

Arbitro: Arena

Assistenti: Fontemurato – Belsanti

IV: Zanotti

VAR: Monaldi

AVAR: Del Giovane

Virtus Entella – US Catanzaro 1929

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Luciani – Scarpa

IV: Terribile

VAR: Volpi

AVAR: Nasca

Sabato 21 febbraio

Cesena FC – Spezia Calcio (h. 17:15)

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Monaco – Santarossa

IV: Allegretta

VAR: Cosso

AVAR: Serra

Carrarese Calcio 1908 – AC Monza (h. 19:30)

Arbitro: Abisso

Assistenti: Mokhtar – Rinaldi

IV: Di Mario

VAR: Giua

AVAR: Prontera

Domenica 22 febbraio

SS Juve Stabia – Modena FC 2018 (h. 15:00)

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Mondin – Zanellati

IV: Esposito

VAR: Serra

AVAR: Paganessi

AC Reggiana 1919 – US Avellino 1912 (h. 17:15)

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Capaldo – Regattieri

IV: Calzavara

VAR: Rutella

AVAR: Gariglio