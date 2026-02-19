Serie B, Palermo-Sudtirol affidata a Crezzini: le designazioni arbitrali della 26ª giornata
La 26ª giornata di Serie B si apre con una designazione particolarmente significativa: Palermo – Südtirol sarà diretta da Crezzini, scelta che catalizza l’attenzione per il peso specifico della sfida. I rosanero cercano continuità davanti al proprio pubblico, mentre gli altoatesini puntano a consolidare la loro posizione in classifica.
A completare la squadra arbitrale saranno Trinchieri e Galimberti come assistenti, Luongo IV ufficiale, con Meraviglia al VAR e Prenna AVAR. Una designazione di esperienza per una gara che potrebbe avere risvolti importanti nella corsa playoff.
Il programma completo e gli arbitri designati
Venerdì 20 febbraio
Frosinone Calcio – Empoli FC (h. 20:30)
Arbitro: Mucera
Assistenti: Garzelli – Cortese
IV: Perri
VAR: Ghersini
AVAR: Gualtieri
Anticipo dal sapore di alta classifica: Mucera sarà chiamato a gestire un confronto intenso e potenzialmente decisivo.
Sabato 21 febbraio (h. 15:00)
Mantova 1911 – UC Sampdoria
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Cavallina – Zezza
IV: Migliorini
VAR: Baroni
AVAR: Di Vuolo
Calcio Padova – SSC Bari
Arbitro: Collu
Assistenti: Scatragli – Emanuele
IV: Turrini
VAR: Santoro
AVAR: Pezzuto
Palermo FC – FC Südtirol
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Trinchieri – Galimberti
IV: Luongo
VAR: Meraviglia
AVAR: Prenna
Venezia FC – Delfino Pescara 1936
Arbitro: Arena
Assistenti: Fontemurato – Belsanti
IV: Zanotti
VAR: Monaldi
AVAR: Del Giovane
Virtus Entella – US Catanzaro 1929
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Luciani – Scarpa
IV: Terribile
VAR: Volpi
AVAR: Nasca
Sabato 21 febbraio
Cesena FC – Spezia Calcio (h. 17:15)
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Monaco – Santarossa
IV: Allegretta
VAR: Cosso
AVAR: Serra
Carrarese Calcio 1908 – AC Monza (h. 19:30)
Arbitro: Abisso
Assistenti: Mokhtar – Rinaldi
IV: Di Mario
VAR: Giua
AVAR: Prontera
Domenica 22 febbraio
SS Juve Stabia – Modena FC 2018 (h. 15:00)
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Mondin – Zanellati
IV: Esposito
VAR: Serra
AVAR: Paganessi
AC Reggiana 1919 – US Avellino 1912 (h. 17:15)
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Capaldo – Regattieri
IV: Calzavara
VAR: Rutella
AVAR: Gariglio