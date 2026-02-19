Spezia: avanti con Roberto Donadoni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Palermo Spezia 1-0 (88) donadoni

 

Dopo giorni di riflessioni e confronti interni, lo Spezia ha deciso di confermare Roberto Donadoni alla guida tecnica, nonostante una classifica che vede i liguri pienamente coinvolti nella zona retrocessione del campionato di Serie B.

La scelta è maturata al termine di un vertice voluto dal patron Thomas Roberts, che ha raccolto le valutazioni del presidente Charlie Stillitano, dell’amministratore delegato Andrea Gazzoli e del direttore sportivo Stefano Melissano. Sul tavolo le criticità di una stagione fin qui deludente: risultati altalenanti, prestazioni sotto le attese e numeri che non hanno garantito la svolta sperata.

La proprietà americana ha quindi optato per la linea della stabilità, pur consapevole delle difficoltà emerse. Fino all’ultimo è stata presa in considerazione anche l’ipotesi di un ritorno di Luca D’Angelo, soluzione che avrebbe rappresentato una scossa immediata per l’ambiente.

Alla fine, però, ha prevalso la continuità: Donadoni resta al suo posto e ha già diretto l’allenamento in vista della delicata trasferta contro il Cesena, snodo cruciale per il futuro della stagione. Ora serviranno risposte concrete sul campo per allontanare lo spettro della retrocessione e ridare fiducia a un progetto che vive un momento estremamente delicato.

