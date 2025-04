Manchester City, De Bruyne: «Nessuna offerta di rinnovo mi ha sorpreso. Hanno deciso e basta»

Il centrocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne, lascerà il club a fine stagione. Come riporta la BBC, il belga ha espresso la propria sulla scelta da parte il club di non offrire il rinnovo.

«Non ho ricevuto alcuna offerta per tutto l’anno, hanno semplicemente preso una decisione. Ovviamente sono rimasto un po’ sorpreso, ma devo accettarlo. Onestamente, penso ancora di poter dare il massimo a questo livello, come sto dimostrando, ma capisco che i club debbano prendere delle decisioni. Sento di avere ancora molto da dare. Ovviamente so di non avere più 25 anni, ma sento ancora di poter fare il mio lavoro. Sono aperto a tutto. Devo guardare il quadro generale. Considero lo sport, la famiglia, tutto insieme, ciò che ha più senso per me e la mia famiglia. Mi piace giocare a calcio. Mi piace competere. È quello che sento, quindi non posso dire di voler smettere perché sento ancora che ogni volta che mi alleno voglio battere i ragazzi».