Lupo: «Palermo, vittoria importante a Cosenza. Adesso deve trovare continuità»

Fabio Lupo, intervistato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, ha commentato la sorprendente sconfitta del Napoli contro il Como, sottolineando la crescita della squadra lombarda. Riguardo alla prossima sfida tra Napoli e Inter, ha affermato che non sarà decisiva, a meno di una sconfitta del Napoli. Lupo ha poi parlato dell’addio ormai annunciato di Gasperini all’Atalanta, ritenendo difficile trattenerlo nonostante il contratto. Sostituirlo non sarà semplice, data la sua influenza sullo scouting e la filosofia di gioco. In Serie B, ha evidenziato la lotta salvezza equilibrata e inaspettata per squadre come Salernitana, Frosinone e Sampdoria. Infine, ha sottolineato l’importanza della vittoria del Palermo a Cosenza, ma ha ribadito la necessità di maggiore continuità per cambiare il corso della stagione.

«Il Napoli? Una sconfitta inaspettata contro una squadra che sta facendo cose interessanti. Da ora in poi chi affronterà il Como sa che dovrà fare i conti con un avversario di un certo livello».

Quanto pesa Napoli-Inter di sabato?

»Non è decisiva. Lo sarebbe soltanto in caso di sconfitta del Napoli, ma c’è ancora tanto tempo».

Gasperini ha praticamente dato l’addio all’Atalanta.

«Quando un allenatore fa una dichiarazione del genere da un segnale di rotture con l’ambiente. Credo che sarebbe complicato trattenerlo la prossima stagione al di là del contratto».

Come si sostituisce?

»Non è semplice. Per la mentalità e perché come aveva fatto a Genova incide sulla filosofia delle scelte e dello scouting: in Italia al momento non credo ci siano profili in linea con queste caratteristiche».

Serie B: come vede la lotta salvezza?

«Sorprendente che Salernitana, Frosinone e Samp siano in lotta nelle posizioni basse. Ciò testimonia però il grande equilibrio. Sarà una battaglia molto dura fino alla fine per tutti».

E il Palermo?

«Ha ottenuto una vittoria importante a Cosenza. Adesso deve trovare continuità, lo dico da tante giornate. Ha dei cali di tensione importanti e sicuramente la prossima partita sarà molto importante per poter cambiare il corso della stagione».