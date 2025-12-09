Lucca, futuro in bilico: l’ex Palermo può lasciare Napoli già a gennaio

Pochi mesi dopo il suo arrivo al Napoli, il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe già prendere una nuova direzione. Il centravanti classe 2000, ex Udinese ma anche ex Palermo, era stato acquistato dal club di Aurelio De Laurentiis per una cifra complessiva di 35 milioni tra prestito e riscatto: un investimento importante che lasciava pensare a un impiego più costante di quanto visto finora.

In maglia azzurra, Lucca ha messo insieme 16 presenze complessive, con un gol in Serie A e uno in Coppa Italia. Numeri che, secondo Sky Sport, non hanno convinto del tutto, soprattutto considerando l’imminente rientro di Romelu Lukaku e la crescita esponenziale di Rasmus Højlund, che sembra intenzionato a non lasciare spazio a nessuno.

Con il belga pronto a tornare nelle rotazioni e il danese in piena esplosione, lo spazio per l’ex Palermo rischia di ridursi ulteriormente. Per questo motivo, sempre secondo Sky Sport, l’ipotesi di un addio già nella sessione di gennaio è considerata concreta.

Sul giocatore restano però accesi i riflettori di Milan e Roma, due club che tra mercato invernale ed estivo cercheranno un nuovo centravanti di riferimento.

Per i rossoneri tutto dipenderà dall’eventuale cessione di Santiago Gimenez, mentre la Roma deve fare i conti con i problemi fisici e realizzativi di Dovbyk e Ferguson. Gasperini chiede da tempo un nuovo numero 9 e, a conferma delle difficoltà, nell’ultima gara contro il Cagliari è stato schierato Baldanzi come falso nove.

Il futuro di Lucca, dunque, resta apertissimo: gennaio può già essere un crocevia decisivo.