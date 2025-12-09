Spezia, l’ex Palermo chiede la cessione. Le ultime

Dicembre 9, 2025

Come riportato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, l’avventura di Giuseppe Aurelio allo Spezia sembra ormai avviarsi ai titoli di coda. L’esterno classe 2000 è finito nel radar di alcune società di Serie A e Serie B, motivo per cui la sua esperienza in Liguria potrebbe considerarsi al capolinea.

Alaimo, su Tuttomercatoweb.com, spiega che Aurelio — impiegato anche nell’ultima gara contro la Virtus Entella — ha manifestato chiaramente la volontà di cambiare casacca. Il suo entourage è già al lavoro per individuare la soluzione migliore, spinto da una combinazione di motivazioni personali e dal desiderio di trovare un ambiente nuovo.

Secondo ancora quanto riferito da Alaimo su Tuttomercatoweb.com, l’obiettivo è definire un trasferimento già nella finestra di gennaio, ormai alle porte. La sensazione è che il distacco dallo Spezia sia sempre più vicino.

Una situazione in evoluzione che, conclude Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, potrebbe portare Aurelio a salutare definitivamente il club ligure nelle prossime settimane.

