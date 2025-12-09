Spezia, l’ex Palermo chiede la cessione. Le ultime

Come riportato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, l’avventura di Giuseppe Aurelio allo Spezia sembra ormai avviarsi ai titoli di coda. L’esterno classe 2000 è finito nel radar di alcune società di Serie A e Serie B, motivo per cui la sua esperienza in Liguria potrebbe considerarsi al capolinea.

Alaimo, su Tuttomercatoweb.com, spiega che Aurelio — impiegato anche nell’ultima gara contro la Virtus Entella — ha manifestato chiaramente la volontà di cambiare casacca. Il suo entourage è già al lavoro per individuare la soluzione migliore, spinto da una combinazione di motivazioni personali e dal desiderio di trovare un ambiente nuovo.

Secondo ancora quanto riferito da Alaimo su Tuttomercatoweb.com, l’obiettivo è definire un trasferimento già nella finestra di gennaio, ormai alle porte. La sensazione è che il distacco dallo Spezia sia sempre più vicino.

Una situazione in evoluzione che, conclude Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, potrebbe portare Aurelio a salutare definitivamente il club ligure nelle prossime settimane.