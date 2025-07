Si muove anche il mercato in uscita in casa Palermo. Secondo quanto scritto da Gianluigi Longari, il Cesena sembrerebbe interessato al centrocampista rosanero Valerio Verre. Il classe ’94, non convocato da Filippo Inzaghi per il ritiro prestagionale, è in uscita dal Palermo e non risulta più nei piani del club di viale del Fante. Vedremo se le due parti troveranno un’intesa per il trasferimento di Verre in Emilia-Romagna.

