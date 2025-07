Filippi: «Lucca al Palermo aveva un limite, ma ora è pronto per il Napoli»

Altro colpo per il Napoli, stavolta nel ruolo di centravanti: Lorenzo Lucca vestirà la maglia azzurra nella prossima stagione. Il club partenopeo ha battuto la concorrenza, assicurandosi l’attaccante dell’Udinese – autore di 12 gol in campionato e 2 in Coppa Italia – con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 35 milioni di euro.

A parlare di Lucca è stato Giacomo Filippi, allenatore che lo ha avuto al Palermo oltre quattro anni fa. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Filippi ha evidenziato la crescita dell’attaccante:

«Lui è migliorato molto nella gestione della palla, nel pulire i palloni sporchi aiutando la squadra a salire in fase di transizione. Spesso non riusciva a tenere i contrasti e la lotta uomo contro uomo col difensore che lo marcava. Tutti aspetti del gioco di una prima punta che prima, quando era con me al Palermo, aveva difficoltà a mettere in pratica nonostante la grande stazza fisica. Ora è diventato molto più esperto e questo grazie alle tante partite fatte con l’Udinese in queste ultime due stagioni; anni in cui si è allenato con dedizione assoluta».

Filippi ha aggiunto: «Già in tempi non sospetti dichiarai che sarebbe arrivato in Nazionale e la sua ascesa, ne sono sicuro, avrà seguito assicurato grazie alla guida tecnica di Antonio Conte. Lorenzo ha una naturale predisposizione all’apprendimento e riesce subito a mettere in pratica ciò che un allenatore gli chiede per migliorarsi».

L’ex tecnico rosanero ha voluto anche smentire alcuni giudizi negativi sul carattere del calciatore:

«Ne ho sentite tante su di lui ultimamente. A chi dice che è un ragazzo presuntuoso rispondo che si sbaglia. E di grosso anche. Al Palermo mi colpì immediatamente il suo essere estroverso, la sua capacità di far gruppo con i compagni e si fa voler bene. Poi può capitare che l’ego, ogni tanto, possa prendere il sopravvento come a Lecce, ma quell’episodio non mi fa cambiare idea sul ragazzo: è una persona splendida».

Infine, sul possibile dualismo con Romelu Lukaku, Filippi ha dichiarato:

«Coabitazione con Lukaku? Possono coesistere tranquillamente. La sua intelligenza tattica gli permette di interpretare il ruolo in più modi e poi ripeto, Antonio Conte è il numero uno in assoluto nell’ottenere il meglio dai singoli calciatori e dalla squadra in campo a seconda delle necessità».