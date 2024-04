LIVE SERIE B Palermo-Sampdoria 2-1: fine primo tempo al Barbera

Al Renzo Barbera si è appena concluso il primo tempo di Palermo-Sampdoria, gara della 32esima giornata del campionato di Serie B. Esordio sin qui molto promettente per Michele Mignani: nonostante il vantaggio blucerchiato firmato da Leoni, nato da una disattenzione difensiva, i rosanero reagiscono subito pareggiando prima con Brunori su calcio di rigore e poi ribaltando il risultato con Mancuso. Da annotare l’ammonizione di Lucioni che, essendo diffidato, salterà la trasferta di Cosenza. Le due squadre rientrano dunque negli spogliatoi sul risultato di 2 a 1.

PRIMO TEMPO

1′ Fischia Giua: inizia la partita! 10′ Al momento nessuna palla gol creata. Gara sin qui equilibrata coi rosanero che provano comunque a farsi vedere nelle parti di Stankovic. 19′ Sampdoria in vantaggio! Disattenzione difensiva del Palermo sugli sviluppi di un calcio di punizione avversario. Incomprensione tra Stulac, Brunori e Pigliacelli che consente a Leoni di sbloccare la gara. 20′ Calcio di rigore per il Palermo! Disattenzione di Leoni, Brunori ne approfitta e viene steso da Ghilardi all’interno dell’area avversaria. Arriva anche la conferma del VAR. 23′ PAREGGIO DEL PALERMO CON BRUNORI! Glaciale l’esecuzione del capitano rosanero che spiazza Stankovic e ristabilisce subito la parità. 1 a 1 al Barbera. 27′ LEONARDO MANCUSO!!! 2 A 1 PER IL PALERMO!! Schema su calcio di punizione battuto da Di Mariano, sponda di Segre e l’ex Como, da due passi, non fallisce. Gli uomini di Mignani la ribaltano in cinque minuti! 32′ Ammonizione pesante per Lucioni: il difensore rosanero era diffidato e salterà la gara di Cosenza per il fallo commesso su Verre. 37′ Brivido per la formazione siciliana. L’ex Verre serve De Luca che, di testa, non riesce ad angolare il pallone: tiro centrale che termina tra le braccia di Pigliacelli. 42′ Tentativo da fuori area da parte di Stulac che calcia al volo sulla respinta aerea di Ghilardi. Risposta attenta da parte di Stankovic. 45′ Il quarto uomo assegna un solo minuto di recupero. 45’+1 Duplice fischio: i rosanero vanno a riposo in vantaggio sul risultato di 2 a 1.

TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 5 Lucioni, 6 Stulac, 7 Mancuso, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.), 10 Di Mariano, 17 Di Francesco, 23 Diakité, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 11 Insigne, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 53 Henderson, 70 Traorè. Allenatore: Mignani.

SAMPDORIA: 1 Stankovic, 3 Barreca, 9 De Luca, 10 Verre, 14 Kasami (Cap.), 28 Yepes, 33 Gonzalez, 40 Stojanovic, 46 Leoni, 55 Darboe, 87 Ghilardi. A disposizione: 22 Ravaglia, 5 Askildsen, 11 Pedrola, 15 Lotjonen, 16 Borini, 19 Alvarez, 21 Giordano, 23 Depaoli, 29 Murru, 32 Girelli, 39 Conti, 43 Ntanda. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Giua (Olbia). AA1: Di Gioia (Nola). AA2: Fontemurato (Roma 2). IV UFFICIALE: Frascaro (Firenze). VAR: Maggioni (Lecco). AVAR: Paterna (Teramo).

Marcatori: 19′ Leoni, 23′ Brunori (rig.), 28′ Mancuso

Note: ammonito Lucioni (32′)